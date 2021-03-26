Додон о Санду: “Хотелки” нужно оставлять дома. Есть реальные шансы избрания Головатюка премьером (ВИДЕО)

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Председатель Партии социалистов считает, что есть реальные шансы избрания Владимира Головатюка премьером. Об этом он заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Понимаю, что Майя Санду будет и дальше упрямиться, потому что она хочет досрочных выборов, чтобы её партия, ПДС, получила больше мандатов. Но чем больше она будет настаивать на этом, тем больше процентов она потеряет. “Хотелки” нужно оставлять дома, – сказал он.

Додон отметил, что состав и программа правительства Головатюка уже готовы.

– Если Майе Санду хватит мудрости подписать указ, тогда уже на следующей неделе это правительство может быть избрано и приступить к работе. Но я думаю, что её амбиции превыше, и она будет продолжать бойкотировать всё, доводя ситуацию до абсурда, до полного хаоса, – считает председатель ПСРМ.

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