Додон о Санду: Её триумф быстро и жестоко обернулся полным фиаско

0

Сегодня исполнился год с тех пор, как Майя Санду получила большинство голосов граждан на выборах главы государства. Как и в случае с правительством Натальи Гаврилицы, никто не ожидал, что тот триумф так быстро и жестоко обернётся полным политическим и экономическим фиаско. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

– Президент Майя Санду «отличилась» в этом году только неоднократными поездками за границу, увеличением расходов на содержание президентского аппарата, скандальными заявлениями и диктаторским подчинением всех государственных структур, включая «рейдерскую атаку» на Генеральную прокуратуру по команде из аппарата президента. В то же время люди увидели, что Майя Санду как глава государства ни за что не отвечает и не может или не хочет решать те проблемы, которые действительно волнуют людей, – отметил он.

Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в 2020 году, набрав 57,72% голосов избирателей.

А какую оценку вы бы поставили президенту за первый год деятельности? Примите участие в нашем опросе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.