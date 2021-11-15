Додон о Санду: Её триумф быстро и жестоко обернулся полным фиаско

Сегодня исполнился год с тех пор, как Майя Санду получила большинство голосов граждан на выборах главы государства. Как и в случае с правительством Натальи Гаврилицы, никто не ожидал, что тот триумф так быстро и жестоко обернётся полным политическим и экономическим фиаско. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.
– Президент Майя Санду «отличилась» в этом году только неоднократными поездками за границу, увеличением расходов на содержание президентского аппарата, скандальными заявлениями и диктаторским подчинением всех государственных структур, включая «рейдерскую атаку» на Генеральную прокуратуру по команде из аппарата президента. В то же время люди увидели, что Майя Санду как глава государства ни за что не отвечает и не может или не хочет решать те проблемы, которые действительно волнуют людей, – отметил он.
Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в 2020 году, набрав 57,72% голосов избирателей.
А какую оценку вы бы поставили президенту за первый год деятельности? Примите участие в нашем опросе.
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Nu conteaza ce va fi cu ea, conteaza ca multi moldoveni cred, din pacate, in liberali.
Языком молоть, не мешки таскать ! Так говорили в свое время. Все рассчитывала на своих патронов из США, а ее просто кинули ! Во всем мире и не только в США, имеются свои проблемы. И они ими занимаются. Мы им не нужны никак, разве что в качестве жертвенного барашка в их геополитических играх. А дружить надо бы с теми, кто нам ближе по всем статьям. А враждовать не надо ни с кем ! А когда разворачиваются то так, то иначе, тогда получаем что имеем на сей момент.
Оценить работу президента? Давая любой оценки, всё равно будет неправильно: год работы,очень мало. Будучи у власти ,за 30 лет,некоторые политики вообще ничего не делали. Если бы в Молдове ,за этот период ,уровень жизни населения был бы хотя на 50 процентов как в Европе,то сегодняшнему правительству 2,а так…..Как было,даже при СССР зарплата 200 долларов,так и сегодня.Как любили и тогда,и сегодня,говорить и ничего не делать,чтобы не было безработицы,так и продолжаем. Почему мы делаем плохие дороги? Чтобы в следующем году тоже была работа,а то :безработица!,я не говорю ещё про воровство,где сложно вести учёт,итд.Смотрите сколько в Молдове телеканалов и другие СМИ? Молдова,мне кажется,занимает первое место в мире, по числу журналистов и юристов на душу населения.Мы привыкли сидеть и слушать сказки: кто и где чихнул,кто кого избил,сколько пьяных дураков на дорогах. А вы хотите кому-то давать оценку. Верно будет,чтобы каждый житель Молдовы, в первую очередь, научился давать оценку самому себе: кто Я? А нынешнему правительству желаю ,в первую очередь, терпения,профессионализма,решать всё на благо народа, искоренить коррупцию,не повторять ошибки прошлой жизни и чтобы с гордостью могли сказать: мы независимая Страна! А то,сегодня,это только сон!!! P.S. Что касается учёта всех поездок пусть автор считает свои поездки ,а то мы видим соломинку,а бревно нет,к сожалению.