Как истинные иноагенты в Республике Молдова действующие правители нашей страны продолжают принимать решения, ведущие к разрушению молдавской экономики, противоречащие интересам местных производителей. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон. Он отмечает, что «в ситуации, когда отечественные сельскохозяйственные производители страдают от удорожания топлива и сырья, когда мы практически потеряли крупнейший рынок сбыта нашей продукции, правительство, вместо того чтобы принять меры в защиту и поддержку наших фермеров, принимает решения, направленные на полное уничтожение молдавского сельского хозяйства, на разорение каждого местного производителя».

Нормальные страны прилагают усилия для защиты местной продукции и интересов местных производителей. Это сделали и мы, когда приняли закон, обязывающий выставлять на полках магазинов не менее 50% отечественной продукции. Это называется забота о тех, кто ещё что-то производит в Молдове, кто создаёт рабочие места, платит государству налоги и сборы.

Что делает нынешняя власть, представленная иностранными агентами, находящимися в «специальной миссии» в Кишинёве? Хочет аннулировать закон о защите местного производителя. Чьи интересы продвигает эта власть? Иностранных производителей, которые и так наводнили молдавский рынок, а также больших торговых сетей, в том числе с иностранным капиталом.

В этой ситуации десятки или даже сотни местных производителей станут банкротами. Исчезнут тысячи рабочих мест, и наши граждане будут вынуждены собирать клубнику, яблоки, огурцы и помидоры не на Родине, а за границей. В это время наша качественная продукция сгниёт в полях.

Ответственная власть ставит на первый план интересы собственной страны, интересы собственного народа и местного бизнеса. Всё больше людей ежедневно убеждаются в том, что действующее руководство Молдовы представляет в нашей стране только чужие интересы, — подчеркнул председатель МРДС.