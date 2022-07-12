Додон о росте цен: Мы платим за недальновидную и предвзятую политику нынешних властей

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Уже десятый месяц подряд в стране происходит ускорение инфляции. Если в сентябре прошлого года годовая инфляция составляла 6,7%, а в мае этого года – 29,1%, то в июне она достигла уже 31,8%. В «соревновании» по темпам роста потребительских цен Молдова продолжает опережать страны Европейского союза и СНГ.

В еврозоне в целом годовая инфляция в июне составила 8,6%, а самый высокий её уровень зафиксирован в странах Балтии: в Эстонии – 22,0%, в Литве – 20,5%, в Латвии – 19,0%. В ряде стран СНГ годовая инфляция в июне оказалась ниже, чем в странах Балтии, и в 2-3 раза ниже, чем в Молдове. В Армении она составила 10,3%, в Казахстане – 14,5%, в России – 15,9%. В Украине – 21,5%.

Несмотря на то, что Молдова не является государством-членом ЕС, инфляционные процессы у нас развиваются аналогично европейским. Отличие состоит только в их темпах – у нас они гораздо выше, отмечает на своей странице в соцсети экс-президент страны, председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон.

В ЕС и в Молдове быстрее всего растут цены на энергоресурсы и продовольствие. В странах еврозоны за год (с июня прошлого года по июнь нынешнего) цены на энергоресурсы для населения увеличились на 39,1%, в Молдове оплата коммунальных услуг выросла на 87,2% (в том числе оплата потребления газа – в 3 раза). Потребительские цены на продовольственные товары в странах еврозоны выросли на 8,9%, в Молдове – на 34,3%. То есть темпы роста цен на важнейшие статьи расходов населения у нас в разы выше среднеевропейских, констатирует он.

– Справедливо считается, что инфляция – это налог на бедных. Молдова – беднейшая страна Европы. Поэтому наше население при такой невероятно высокой инфляции оплачивает её из гораздо меньших доходов, чем жители стран ЕС. Для сравнения: ВВП на душу населения в ЕС в 2021 году составил 38,2 тыс. долл., в Молдове – всего 5,3 тыс. долл. То есть инфляция у нас почти в 4 раза выше, а ВВП на душу населения в 7 раз ниже, чем в странах ЕС. Инфляционная нагрузка на наших граждан непомерно высока. За что мы платим непосильные цены? Однозначно – за политику нынешних властей. За то, что они в силу своей политической окраски и предвзятости не в состоянии были договориться с руководством «Газпрома» и Российской Федерации о благоприятной цене на газ. В результате мы имеем рост цен не только на газ, но и на электроэнергию, теплоснабжение, на все товары и услуги, в производстве которых используются энергетические ресурсы. Спасёт ли нас Запад от инфляционного удара, масштабной бедности, потери восточных рынков, снижения конкурентоспособности наших производителей и иных социально-экономических невзгод? Нет, потому что не станет он спасать других, даже особо приближённых, когда у него самого экономическая почва начинает эррозировать. Спасёт ли нас нынешнее руководство страны? Нет, поскольку оно просто не умеет управлять кризисными ситуациями, а главное – не умеет не провоцировать их. Нынешний режим и есть основной кризис для наших граждан и страны, – подытожил политик.

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