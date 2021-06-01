Додон о рисках прихода к власти правых: Мы можем потерять страну (ВИДЕО)

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Приостановка всех социальных программ, проблемы с экспортом и отказ от статуса наблюдателя при ЕАЭС, жёсткие преследования экономических агентов и политические расправы, полная дестабилизация – это ждёт Молдову в случае прихода к власти по результатам досрочных парламентских выборов правых партий. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Он подчеркнул, что 11 июля будет решаться судьба страны. Риски – огромные.

– Правые, получив парламент и правительство, превратят Молдову не только в пешку Запада против России, но и внутри страны будет полная дестабилизация. У нас будут проблемы и социальные, и экономические, у нас опять начнётся этот пресловутый национализм, который был в начале 90-х, у нас будут проблемы с регионами. Вы посмотрите, как правые относятся к Гагаузии, к примеру. При Додоне башкан Гагаузии был в Высшем совете безопасности, участвовал во всех мероприятиях. Мы работали со всеми регионами, у нас был диалог с Приднестровьем. Вот в чём опасность, вот в чем риск прихода правых. Мы можем потерять страну. Нужно, чтобы все поняли это сейчас, и сделали правильный выбор, – сказал Додон.

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