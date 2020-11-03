Додон о результатах первого тура: А, может, мы специально избрали такую стратегию? Главный удар они получат во втором туре

Додон о результатах первого тура: А, может, мы специально избрали такую стратегию? Главный удар они получат во втором туре

Игорь Додон считает, что правые не были готовы к такому массовому участию в выборах диаспоры, а потому, понимая, что проиграют, заранее говорили о якобы готовящихся фальсификациях, чтобы обосновать свой результат. Однако теперь, когда они незначительно обошли независимого кандидата, разговоры об этом прекратились, что свидетельствует лишь о лицемерии этих конкурентов. 

Заявление было сделано в рамках программы “Acces direct” на “НТВ Молдова”.

– А, может, мы специально избрали такую стратегию? Может, мы специально мобилизовали не все силы в первом туре, чтобы они почувствовали комфорт, увидели, что ничего не сфальсифицировано? Главный удар они получат во втором туре, люди массово выйдут на выборы, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md