Додон о результатах первого тура: А, может, мы специально избрали такую стратегию? Главный удар они получат во втором туре

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Игорь Додон считает, что правые не были готовы к такому массовому участию в выборах диаспоры, а потому, понимая, что проиграют, заранее говорили о якобы готовящихся фальсификациях, чтобы обосновать свой результат. Однако теперь, когда они незначительно обошли независимого кандидата, разговоры об этом прекратились, что свидетельствует лишь о лицемерии этих конкурентов.

Заявление было сделано в рамках программы “Acces direct” на “НТВ Молдова”.

– А, может, мы специально избрали такую стратегию? Может, мы специально мобилизовали не все силы в первом туре, чтобы они почувствовали комфорт, увидели, что ничего не сфальсифицировано? Главный удар они получат во втором туре, люди массово выйдут на выборы, – сказал он.

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