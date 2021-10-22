Додон о решении властей потушить Вечный огонь: Позор! Лучше бы отключили тепло в здании правительства и президентуре

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Председатель ПСРМ жёстко отреагировал на решение Министерства обороны потушить Вечный огонь на Мемориале воинской славы “Вечность”.

– Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны. Лучше бы отключили тепло в здании правительства, парламента, администрации президента. Позор! – написал он на своей странице в соцсети.

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