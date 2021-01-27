Додон о решении Санду выдвинуть кандидата в премьеры: Вспомнила про свои конституционные обязанности

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Президент вспомнила про свои конституционные обязанности и с опозданием, после месяца раздумий, выдвинула кандидата в премьер-министры, заодно вписавшись и в отведённый социалистами срок до 1 февраля. Так председатель ПСРМ Игорь Додон прокомментировал сегодняшнее решение Майи Санду.

– Ждём программу и состав правительства, предложенный этим кандидатом (по Конституции на это отведено 15 дней). Думаю, парламент мог бы не тянуть и рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе, когда откроется парламентская сессия, – подчеркнул он.

Председатель Партии социалистов сообщил, что в конце этой недели состоится заседание Республиканского совета ПСРМ, где, кроме других стратегических вопросов, будет обсуждаться позиция партии по поводу голосования или неголосования за новый состав правительства.

– Я считаю, что парламентская фракция социалистов должна принять участие в парламентских слушаниях и дебатах над программой и составом нового правительства, чтобы показать народу качество и профессионализм нынешней/бывшей команды Майи Санду, – добавил он.

Сегодня Майя Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры РМ Наталью Гаврилицэ. Примечательно, что она была подчинённой Игоря Додона в Министерстве экономики в 2007-2008 годах.

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