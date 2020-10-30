Додон о решении приднестровского конфликта: Смотрю на это с оптимизмом (ВИДЕО)

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Перспектива решения приднестровской проблемы в ближайшие годы есть. Так считает Игорь Додон. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Это касается, конечно, в первую очередь, нас – нужна договорённость между Кишинёвом и Тирасполем. Но нужна и геополитическая конъюнктура. Мне кажется, что в мире, большие игроки, всё ближе к тому, чтобы показать, что они могут договориться. Такой пример договорённости может быть здесь. Поэтому я смотрю на это довольно оптимистично, – сказал он.

Отметим, что ранее Игорь Додон заявлял, что реинтеграция страны – одна из главных его задач для второго срока.

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