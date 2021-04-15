Додон о решении КС: Попытка узурпации государственной власти – подобная той, что была в 2019-м году (ВИДЕО)

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Сегодняшнее решение КС противоречит Конституции, принятым ранее самим Судом решениям и международным заключениям. Вынесенный вердикт приведёт к усугублению кризиса и хаоса в Республике Молдова. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

– Сегодня мы наблюдаем попытку узурпации государственной власти через трёх судей КС. Эти судьи хотят повторить судьбу судей режима Плахотнюка. Тогда судьи получали указания от Плахотнюка, сейчас, вероятно, от Санду, – сказал он.

Игорь Додон также назвал 2021 год потерянным для Молдовы, отметив, что с начала года ничего, кроме хаоса и нестабильности, не было.

– После сегодняшнего решения межинституциональный конфликт не закончится. Политической стабильности в этом году не будет, и виновата в этом Майя Санду, – подытожил он.

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