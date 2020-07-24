Додон о решении Интерпола: Такое впечатление, что Плахотнюка “крышуют”, чтобы использовать в предвыборной кампании

Додон о решении Интерпола: Такое впечатление, что Плахотнюка “крышуют”, чтобы использовать в предвыборной кампании

Решение Интерпола не объявлять в международный розыск Владимира Плахотнюка Игорь Додон считает странным. “Такое впечатление, что Плахотнюка кто-то “крышует”. Надеюсь, что это не американцы, что он у них там не на сохранении для того, чтобы впоследствии его использовали на выборах”, – сказал президент на пресс-конференции. 

– Не исключаю, что очень осторожное отношение США к этому делу является частью кампании по президентским выборам. С одной стороны они говорят, что он вор и включают его в разные списки, Помпео выступает с заявлениями, а с другой – его держат, может, чтобы он сказал что-то против Додона на определенном этапе, – сказал он. 

Игорь Додон также выразил уверенность в том, что если бы Плахотнюк был не в США, а в каком-то другом государстве, его бы уже давно выдали властям Молдовы для привлечения к ответственности.

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