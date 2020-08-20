Додон о реализуемых в Кишиневе проектах: Вместе мы можем сделать много хорошего для граждан!

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Путём объединения усилий, сотрудничества и консенсуса между всеми государственными учреждениями можно осуществить то, что не делалось долгие годы. Об этом на своей странице в соцсети пишет президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что всегда поддерживал и поощрял внедряемые в муниципии Кишинев инфраструктурные проекты, так как выступает за развитие столицы и пригородов и за создание лучших условий для всех граждан.

– В рамках обстоятельных бесед с генеральным примаром Ионом Чебаном, которые проходят у нас периодически, я всегда поддерживал принимаемые им решения, а также масштабные проекты, реализуемые полным ходом в муниципии, а именно: Ремонт и модернизацию улицы Албишоара, работы на которой не проводились ни разу с момента ее строительства;

Обновление тротуаров на улицах Пушкина и Бодони. На оба проекта из госбюджета были выделены 100 млн леев. Эти инициативы, как и многие другие, полностью вписываются в президентскую программу по развитию дорожной инфраструктуры, – отметил глава государства.

Игорь Додон также подчеркнул, что “мы не раз говорили и в будущем планируем расширить проект, касающийся ремонта во дворах жилых домов столицы. Ищем решения для выделения еще 20-30 млн леев на развитие внутридворовой инфраструктуры в текущем году”. Полностью вовлечен президент и в улучшение условий жителей пригородов муниципия Кишинев.

– Я поддержал диалог генерального примара с компанией “Premier Energy Distribution”, в результате которого многие семьи села Добружа были подключены к электроэнергии после того, как 8 лет жили без света. Еще один обсужденный и решенный с руководством “Moldovagaz” вопрос касается расширения газораспределительной сети в коммуне Сынжера. В результате услугой будут обеспечены 622 домохозяйства. Проект будет завершен к концу этого года. Обсуждается и возможность обновления подъездных путей к пригородам и дорог внутри этих населенных пунктов. В этом году на ремонт и строительство дорог в Республике Молдова предусмотрено в два раза больше средств – 6 млрд леев. Населенным пунктам муниципия Кишинев выделены 24 млн леев, – добавил он.

Игорь Додон также всегда поддерживал и будет продолжать выступать за возвращение муниципалитету незаконно приватизированного ранее имущества: участков земли, образовательных учреждений и даже фонтанов. Об этих проблемах говорится много, но важен положительный результат для граждан, отмечает он.

– Очистная станция и накопленные годами проблемы, создающие неприятности горожанам, – еще одна обсуждаемая тема, и мы вместе ищем пути решения. В настоящее время мы находимся в поиске компании-производителя соответствующего оборудования для обеспечения завершенности процесса очистки сточных вод в муниципии Кишинев, а также для снижения объемов накопленного ила, провоцирующего неприятный запах в столице. Вместе с генеральным примаром и правительством ведем дискуссии на эту тему для окончательного решения данного вопроса, – подчеркнул Додон.

Хорошие отношения, которые сложились с различными странами, позволяют нам воспользоваться определенными услугами, рассчитывать на помощь, в том числе финансовую. Речь идет о 5 единицах специализированной техники для расчистки дорог, которые поступят в Кишинев в качестве пожертвования от ГУП “Экотехпром”, Москва. Полностью поддерживает президент и проекты, направленные на продвижение здорового образа жизни. Первый пляжный стадион в парке “La izvor” – один из них.

– Вместе мы можем сделать много хорошего для граждан! – подытожил Игорь Додон.

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