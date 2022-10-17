Додон о разгоне протестующих в центре Кишинёва: Санду сделала то, что ещё никто себе не позволял (ВИДЕО)

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Разгон протестующих и демонтаж палаточного городка в центре Кишинёва – издевательство над людьми. Так произошедшее вчера в столице прокомментировал Игорь Додон.

– Можно по-разному относиться к тем или иным партиям, но издеваться над людьми, которые мирно протестовали, никто не имеет права. Такого в истории Республики Молдова ещё никто себе не позволял, а Майя Санду позволила, – сказал он.

В данной связи Додон поприветствовал начавшуюся консолидацию оппозиционных сил страны против действующей власти.

– Убеждён, что сейчас нужно отложить в сторону все разногласия между теми или иными политическими силами. Всем нужно консолидироваться против режима Майи Санду и ПДС, – подытожил экс-глава государства.

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