Додон о разгоне протестующих в центре Кишинёва: Санду сделала то, что ещё никто себе не позволял (ВИДЕО)

Додон о разгоне протестующих в центре Кишинёва: Санду сделала то, что ещё никто себе не позволял (ВИДЕО)

Разгон протестующих и демонтаж палаточного городка в центре Кишинёва – издевательство над людьми. Так произошедшее вчера в столице прокомментировал Игорь Додон. 

– Можно по-разному относиться к тем или иным партиям, но издеваться над людьми, которые мирно протестовали, никто не имеет права. Такого в истории Республики Молдова ещё никто себе не позволял, а Майя Санду позволила, – сказал он. 

В данной связи Додон поприветствовал начавшуюся консолидацию оппозиционных сил страны против действующей власти.

– Убеждён, что сейчас нужно отложить в сторону все разногласия между теми или иными политическими силами. Всем нужно консолидироваться против режима Майи Санду и ПДС, – подытожил экс-глава государства. 

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