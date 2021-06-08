Додон о протесте унионистов перед его домом: За такое просто бьют морду (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ возмущён акцией протеста унионистов у стен его дома, где в этот момент находились жена Игоря Додона и его дети. Додон отметил, что AUR – это “дубинка” ПДС и президента, которую последние решили использовать против социалистов. Лидер ПСРМ предупредил их о том, чтобы не пересекали “красные линии”, потому что в противном случае они получат равноценный ответ.

– Слушайте, если вы занимаетесь политикой и хотите протестовать – протестуйте у офиса социалистов, у здания парламента. Что вы имеете с частным домом, с семьей? За это просто бьют морду, прошу прощения. Мы этого не будем делать на данном этапе, но мы никому этого не простим. Зачем приходить домой и кричать детям, что твой отец такой-то? Есть “красные линии”, за которые нельзя заступать, – сказал он.

Додон отметил, что AUR – это “дубинка” ПДС и президента.

– Они говорят, что будут проводить чистую кампанию, но находят таких идиотов, дебилов и используют как политическую дубинку. Они “чистенькие”, но унионистов послали ко мне домой, а других своих отправили в Каушаны бросать кульки в офис Партии социалистов. Не нужно это начинать, хочу предупредить наших оппонентов. Есть “красные линии” – не надо. Мы с политическими оппонентами боремся, критикуем, у нас с ними жёсткая борьба. Но я никогда не переходил на семью, детей, жён. Соблюдайте дистанцию, иначе придется отвечать, – подытожил Додон.

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