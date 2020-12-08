Додон о протесте Санду: Те же лица. Они просто искали повод вывести людей на улицы

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“Кто кричал “Долой воров!”? Канду, Филип, Киртоакэ и другие “персонажи”? Вор кричит: “Держите вора”?”. В рамках передачи на частном телеканале Игорь Додон прокомментировал организованную в минувшее воскресенье Майей Санду акцию протеста.

– Я смотрел на протест, и у меня было дежавю. Июнь прошлого года. Примерно те же лица – Филип, Канду, Дьяков. Добавились только Санду, Усатый, который бегал в толпе, Нэстасе, Цыку и не помню, кто там еще. Да, и птиц не кидали во двор администрации президента. Но лица – те же, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что не понимает смысла прошедшей акции.

– Майя Санду победила на выборах. Никто не препятствует её вступлению в должность. Не согласны с какими-то законами – пусть обсуждают это в парламенте или оспаривают их в КС, что они и сделали. Хотите досрочных выборов – их хотим и мы, но тоже нужно дискутировать. Поэтому у меня складывается такое впечатление, что кто-то просто запланировал протест после 15 ноября, на случай своего проигрыша, а потом они искали повод, чтобы вывести людей на улицы, – считает президент.

Глава государства отметил, что медики были очень возмущены проведенной в разгар пандемии акцией. Удивил Игоря Додона и лозунг “Долой воров!” из уст Андриана Канду, Павла Филипа, Дорина Киртоакэ и других “персонажей”.

– Вывели людей, и что дальше? Всем спасибо, все свободны? Каково логическое завершение этого митинга? – недоумевает глава государства.

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