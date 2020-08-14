Додон о протестах: Эти акции не имеют ничего общего с интересами граждан (ВИДЕО)

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Накалить обстановку накануне президентских выборов, чтобы увеличить на них свои шансы – именно эту цель, по мнению Игоря Додона, преследуют организаторы протестов. Глава государства прокомментировал в новом выпуске “Президент отвечает” намерение Майи Санду провести митинг в столице в это воскресенье, а также то, что “другие пытаются привезти в Кишинев крестьян”.

Додон отметил, что требования организаторов неясны. Если это отставка правительства, то это нелогично, потому что никакой другой кабинет министров не справился бы с ситуацией лучше, чем кабмин Иона Кику, уверен президент.

– Вы видели, что делали эти из Гарварда. Они продемонстрировали, на что способны. Ну хорошо, поменяете вы это профессиональное ответственное правительство, которое вместе с президентом справляется со всеми вызовами, на этих из Гарварда, которыми управляют из-за границы. И что произойдет? Ситуация улучшится? Мы потеряем 2-3 месяца, пока они войдут в курс дела, опять начнутся дискуссии в парламенте, попытки найти компромисс. Потеряем время, а проблемы никуда не денутся, – сказал глава государства.

Поэтому президент считает данные протесты лишь попыткой дестабилизировать ситуацию, чтобы увеличить свои шансы на президентских выборах.

– С интересами граждан эти акции не имеют ничего общего, – сказал он.

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