Додон о продлении режима ЧП: Сумасшедший дом! Пусть собираются в кабинете Санду и проводят заседания, сколько им нужно, зачем держать в заложниках всю страну?! (ВИДЕО)

0

“Столь частое объявление чрезвычайного положения возможно только в сумасшедшем доме”. Об этом журналистам заявил Игорь Додон, комментируя продление режима ЧП на 45 суток.

– Как можно почти год, непрерывно, держать страну в чрезвычайном положении? Люди добрые, у вас большинство в парламенте! Вы можете сколько угодно раз собираться в кабинете Майи Санду – 60 человек там вмещаются легко – и проводить заседания, когда вам нужно. Или они что-то скрывают, или они настолько неорганизованы, или это просто какой-то сумасшедший дом. Но за каждое решение – за распил бюджета и многое другое – рано или поздно им предстоит ответить, – отметил Игорь Додон.

Напомним, сегодня голосами 59 депутатов режим ЧП в Молдове был продлён на 45 дней. С соответствующей просьбой к парламенту обратилось правительство с учётом ситуации на Украине и рисков для РМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.