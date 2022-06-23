Додон о продлении режима ЧП: Сумасшедший дом! Пусть собираются в кабинете Санду и проводят заседания, сколько им нужно, зачем держать в заложниках всю страну?! (ВИДЕО)

Додон о продлении режима ЧП: Сумасшедший дом! Пусть собираются в кабинете Санду и проводят заседания, сколько им нужно, зачем держать в заложниках всю страну?! (ВИДЕО)

“Столь частое объявление чрезвычайного положения возможно только в сумасшедшем доме”. Об этом журналистам заявил Игорь Додон, комментируя продление режима ЧП на 45 суток.  

– Как можно почти год, непрерывно, держать страну в чрезвычайном положении? Люди добрые, у вас большинство в парламенте! Вы можете сколько угодно раз собираться в кабинете Майи Санду – 60 человек там вмещаются легко – и проводить заседания, когда вам нужно.

Или они что-то скрывают, или они настолько неорганизованы, или это просто какой-то сумасшедший дом. Но за каждое решение – за распил бюджета и многое другое – рано или поздно им предстоит ответить, – отметил Игорь Додон. 

Напомним, сегодня голосами 59 депутатов режим ЧП в Молдове был продлён на 45 дней. С соответствующей просьбой к парламенту обратилось правительство с учётом ситуации на Украине и рисков для РМ.

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