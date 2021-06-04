Додон о продаже Джурджулештского порта: Любая сделка в ущерб интересам государства может быть аннулирована (ВИДЕО)

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Председателю ПСРМ кажется “очень странным”, что Джурджулештский порт, в который было вложено более 50 млн евро, был продан всего за тысячу евро. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога. Он отметил, что “нужно посмотреть, не было ли нарушено законодательство” при заключении сделки.

– Очень подозрительно и сомнительно то, что происходит. Я не хочу подвергать критике ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития – стратегический инвестор в РМ, который вкладывал средства в целый ряд областей. Очень надеюсь, что здесь нет нарушения законодательства и каких-либо схем. Но, если я не ошибаюсь, в Законе о статусе порта Джурджулешты – есть такой особый закон – было указано, что ни один стратегический объект, в том числе порт Джурджулешты, не подлежит продаже без согласия правительства. Нужно посмотреть, не было ли нарушено законодательство, – сказал он.

Додон также отметил, что земля под этим портом является исключительной собственностью государства.

– И если кто-то попытается использовать порт Джурджулешты в ущерб интересам страны, любая сделка может быть аннулирована, и объект будет возвращен для использования в стратегических интересах РМ, – подытожил он.

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