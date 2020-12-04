Додон о принятых вчера законопроектах: Социалисты сделали то, что обещали людям (ВИДЕО)

Додон о принятых вчера законопроектах: Социалисты сделали то, что обещали людям (ВИДЕО)

Политический блок законопроектов, принятых вчера парламентом, отражает повестку делегированных гражданами в законодательный орган партий. В их числе – законы о Гагаузии, Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, возврат российских новостных и аналитических программ, перевод инструкций к лекарствам на русский язык. Это то, что социалисты обещали людям, и сделали. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.  

– Как у правых есть повестка, например, с “унирей”, так она есть и у нас. Люди голосовали за определённые обещания, и наша задача – выполнить их. Некоторые из этих проектов вчера и были приняты, – пояснил глава государства. 

Игорь Додон добавил, что готов промульгировать все принятые парламентом законопроекты, если в них нет нарушений и несоответствий. А все, кто не согласен с данными законами, – могут воспользоваться своим правом и оспорить их в КС.

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