Додон о президентских выборах: Есть три сценария развития событий (ВИДЕО)

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Победит нынешний президент, выиграет другой претендент или выборы не состоятся – это три сценария, которые Игорь Додон озвучил сегодня, отвечая на заданный жителем страны вопрос о дальнейшем развитии политической ситуации в стране. Независимый кандидат подробно расписал каждый из названных вариантов, пояснив, что может произойти в Молдове в том или ином случае.

В частности, Игорь Додон отметил, что выборы могут не состояться в двух случаях: если голосование отменят из-за пандемии, однако он выступает категорически против этого, или если не будет преодолён порог явки. В связи с этим Додон призвал граждан активно участвовать в голосовании.

– Для того, чтобы не было больших рисков, связанных с пандемией, я уже об этом публично говорил, было бы неплохо, чтобы правительство и другие представители власти нашли возможность обеспечить максимальную безопасность. Как? Надо раздать, к примеру, всем, кто придёт на избирательные участки, маски и ручки, – бесплатно, за счёт государства…Чтобы выборы состоялись, нужно, чтобы в них приняли участие минимум 1 миллион 100 тысяч граждан. Поэтому я прошу всех выйти, – сказал он.

Додон подчеркнул: если на предстоящих выборах победит он, все социальные и экономические проекты будут продолжены. Это: программа «Хорошие дороги для всех», помощь пенсионерам, увеличение зарплат медикам и так далее. Не будет и роста налогов. В случае выигрыша другого претендента ситуация кардинально изменится.

– Объясню почему и приведу пример. В прошлом году руководитель правительства, с которым мы были в коалиции с правыми, вы помните, приостановил большинство инфраструктурных проектов, в том числе «Хорошие дороги для всех»… Не верьте тем, кто обещает 2 500 минимальную пенсию. Вы им задайте вопрос, почему они это не сделали в прошлом году, в позапрошлом году, 4 года назад? Сейчас обещать очень просто, – подчеркнул кандидат.

Игорь Додон заверил, что при первом сценарии сохранится и политическая стабильность, так как согласованная команда – президент, премьер, спикер – уже есть.

– Что будет, если будет другой президент, у которого 15, 16, 10 мандатов в парламенте или их вообще нет? Начнется борьба между президентом и другими органами власти. Будет полная нестабильность, блокировка деятельности государственных структур. Я уверен, что в условиях кризиса, зимы, пандемии это приведет к ухудшению ситуации, – считает он.

Результат выборов отразится и на внешней политике. Игорь Додон намерен продолжать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Кандидат не уверен, что в случае смены президента останется этот же подход.

– Боюсь, что, скорее всего, вернется агрессивная антироссийская политика, которая была при власти некоторых кандидатов, которые сейчас стремятся стать президентом. Поэтому когда вы идёте на голосование – вот, есть сценарий первый, второй и третий. Каждый принимает для себя решение, – подытожил он.

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