Додон о премьерских амбициях Нэстасе: Мечтать не вредно

Додон о премьерских амбициях Нэстасе: Мечтать не вредно

“За него даже Майя Санду никогда не проголосует”, – считает Игорь Додон. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. 

Комментируя желание Андрея Нэстасе стать премьер-министром, глава государства заявил, что уверен, что это не случится в ближайшее время. Игорь Додон убежден в том, что кандидатуру лидера ППДП не поддержат ни Майя Санду, ни ее команду.

– Ни единого шанса, – сказал он. 

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