Додон о предоставлении Молдове российской вакцины: Бесценная поддержка в трудную минуту!

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В рамках двухдневной рабочей поездки в Москву Игорь Додон провёл встречу с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Петром Толстым. Состоялся продуктивный диалог на тему развития молдавско-российских отношений по наиболее важным направлениям.

Отдельным пунктом беседы стала доставка в Республику Молдова российской вакцины от коронавируса.

В связи с этим хочу выразить искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за решение оказать нашей стране братскую помощь в виде безвозмездной передачи 180 тысяч доз вакцины. Это бесценная поддержка народа Молдовы в трудную минуту! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

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