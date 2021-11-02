Додон о практикуемой ПДС “уличной” вакцинации: Ходят по сёлам со шприцами. Они ветеринары или медики? (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ выразил возмущение практикуемой правящей партией “уличной” вакцинацией. Своим мнением по этому поводу он поделился в рамках передачи на частном телеканале.

– Вы представляете, что было бы, если бы такое сделали мы, социалисты? “Постой, дедушка. Как тебя зовут?”. Не взяв данные, нарушив все принятые протоколы, которые предусматривают определённые этапы, как вакцинировать человека. Рядом должна быть “скорая” на случай, если человеку станет плохо. А они ходят по сёлам со шприцами и вакцинируют. Они ветеринары или медики? – отметил Игорь Додон.

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