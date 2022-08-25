Додон о потушенном Вечном огне в Шерпенах: Верх цинизма! Эту беспамятную власть нужно скорее отправить на свалку истории

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Экс-президент Молдовы Игорь Додон осудил решение потушить Вечный огонь на одном из крупнейших мемориальных комплексов “Шерпенский плацдарм” в день, когда республика отметила годовщину освобождения от фашизма.

– Это верх цинизма. Впервые в годовщину Ясско-Кишинёвской операции, в этот святой для всего молдавского народа день, на мемориальном комплексе “Шерпенский плацдарм” не горел Вечный огонь. Руководство страны распорядилось отключить подачу газа “в целях экономии”. И это после того как “Газпром” буквально на днях пошел навстречу молдавским властям и согласился дать им отсрочку на оплату топлива. Более того, ни президент, ни премьер-министр, ни спикер парламента сегодня даже не вспомнили о годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Нужно как можно скорее отправить эту беспамятную власть на свалку истории, – написал Додон в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что первоначально огонь на этом мемориале горел постоянно, затем его зажигали по праздникам по заявке Минобороны Молдовы в территориальное отделение предприятия “Молдовагаз”.

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