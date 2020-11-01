Додон о попытках блокирования голосования приднестровцев: Называющие себя проевропейскими кандидаты показали своё лицо (ВИДЕО)

Независимый кандидат прокомментировал утренний инцидент в Варнице.

– Те, кто называет себя проевропейскими кандидатами, политиками, – мы видим, какие они на самом деле. Если граждане РМ против них, не поддерживают этих политиков, то им нужно запрещать голосовать? Думаю, это неправильно. Они показали своё лицо. Но насколько я видел, определенное участие с левого берега есть: пытаются блокировать, но полиция делает своё дело, МВД обеспечивает порядок и безопасность, – сказал он.