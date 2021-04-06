Додон о похищении Чауса: Выдать его Зеленскому обещала Санду. Не получилось законно, решили в багажнике? (ВИДЕО)

Додон о похищении Чауса: Выдать его Зеленскому обещала Санду. Не получилось законно, решили в багажнике? (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ прокомментировал в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” похищение в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса. 

– Очень запутанная история. Вдруг оказалось, что наш президент – ну, не наш, не мой точно – Майя Санду обещала Владимиру Зеленскому выдать этого судью. Что, не получилось законно, решили в багажнике? С этим нужно разбираться. Наши коллеги предложили создать парламентскую комиссию, вызвать и заслушать всех, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md
11 -->