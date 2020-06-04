Додон о Платоне: Он может “потянуть за ниточку” и дать конкретные факты против Плахотнюка, Канду, Шора и других (ВИДЕО)

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К Вячеславу Платону есть немало вопросов, но он – один из свидетелей самого громкого преступления за всю историю нашей страны, и может предоставить конкретные доказательства вины в краже миллиарда Владимира Плахотнюка, Илана Шора, Андриана Канду и других. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Это еще тот парень. Очень умный в разных комбинациях и очень опасный для государственных интересов. То, что он не святой, – это 100%. Но прокурор говорит, что в краже миллиарда он не участвовал. Он сейчас сидит за кражу миллиарда, и он один из свидетелей, который может “потянуть за ниточку” и дать конкретные факты для обвинения и Плахотнюка, и Канду, и Шора, и так далее – всей цепочки. Так нужно с ним работать в этой ситуации или не нужно? – отмечает президент.

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