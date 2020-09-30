Додон о Плахотнюке: Сколько верёвочке ни виться, конец будет (ВИДЕО)

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“Лучше больше делать, чем много балаболить”. Так глава государства прокомментировал ситуацию вокруг Владимира Плахотнюка и его экстрадиции. В эфире передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” Игорь Додон отметил, что избежать наказания за преступления не удастся никому.

– По поводу работы наших органов. Конечно, мы знали эту информацию. Знали, что гражданин 7 числа въехал в Румынию, чтобы оформить паспорт, 10-го выехал в Турцию. В это время мы плотно общались с правоохранительными органами Румынии, спрашивали, почему они нам не предоставили эти данные – мы их узнали из других источников. Мы знали, что он в Турции, что в последнюю неделю там было много бывших депутатов ДПМ, – сказал он.

Глава государства отметил, что для оформления запроса об экстрадиции и самой процедуры нужно время. Правоохранительные органы работают в этом направлении.

– Думаю, они добьются тех результатов, на которые настроены. У Эрдогана дружеские отношения с Путиным, а у Плахотнюка – гражданство и России, и Молдовы. Поэтому время покажет. Но избежать наказания никому не удастся. Сколько веревочке ни виться, конец будет, – подытожил он.

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