Додон о первых 100 днях президентства Санду: Страна больна, страна в трауре, а она думает только о дополнительных мандатах (ВИДЕО)

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Обещанные Майей Санду в рамках предвыборной кампании грандиозные перемены обернулись для граждан Молдовы настоящей катастрофой. Число больных коронавирусом растёт, люди теряют родных и средства к существованию, а глава государства обеспокоена только одним – как обеспечить своей партии большее число кресел в парламенте. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. Он подвёл неутешительные итоги первых 100 дней президентства Санду.

– Многие теряют родных, другие – работу, третьи – бизнес. Тарифы и цены растут, страна находится на пороге экономического банкротства. Посмотрите новости, выйдите на улицу, поговорите с врачами и аграриями, и вы увидите, как выглядят “большие перемены”, обещанные Санду. Это больная в прямом смысле этого слова страна, страна в трауре, страна, которая тонет в бедности, – сказал он.

Додон также не исключил, что ситуация может ухудшиться, поскольку президент обеспокоена не спасением граждан, а получением дополнительных мандатов в парламенте.

– Вместо того, чтобы лечить людей, она хочет собрать их на электоральных митингах, чтобы все заболели. Вместо того, чтобы согласиться на предложение ПСРМ и парламентского большинства избрать профессиональное правительство, которое вытащит страну из кризиса, Санду предпочитает ставить на первое место не экономику и здравоохранение, а политическую борьбу и продвижение на должности своих коллег по партии, – добавил лидер ПСРМ.

Напомним, социалисты объявили, что не будут голосовать сегодня за правительство Гросу, а настаивают на избрании правительства Головатюка.

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