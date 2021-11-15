Додон о первых 100 днях правительства Гаврилицы: Наша страна попала в руки дилетантов, проводящих циничные эксперименты над людьми

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Сегодня исполняется год с тех пор, как Майя Санду получила большинство голосов граждан на выборах президента страны. Кроме того, прошло 100 дней с момента утверждения правительства Натальи Гаврилицы. В связи с этим Игорь Додон подвёл некоторые предварительные итоги. На своей странице в соцсети он отметил, что никогда в истории Республики Молдова ещё не было правительства, которое бы так быстро и так безобразно разочаровало людей.

– Всего за 100 дней правительство Гаврилицы стало синонимом экономического, пандемического, энергетического и социального кризиса. Что мы имеем после 100 дней правления ПДС? Повальное повышение цен на товары и услуги. Рост заболеваемости и смертности из-за плохо управляемой пандемии. Задолженность по заработной плате, унизительные увольнения чиновников, унижение врачей и учителей, банкротство фермеров, малых и средних предприятий. В течение этих трех месяцев в Республике Молдова было введено ещё и чрезвычайное положение в области энергетики, поскольку правительство не заключило вовремя газовый контракт, а в результате проведения переговоров более чем вдвое выросла цена и тарифы для потребителей, – перечислил он.

Кроме того, добавил он, объявленные властями компенсации – это фарс, порожденный высокомерием и отсутствием здравого смысла. На самом деле граждане практически ничего существенного не получат. Людей обманули, потому что им компенсируют лишь очень небольшой процент повышения цен на газ, тогда как на самом деле они будут платить намного больше денег за все услуги, тепло, еду, транспорт – за всё. По оценкам ряда экспертов, Молдова готовится вступить в самый тяжелый социально-экономический кризис со времен обретения независимости. Прогнозы, которые сейчас делаются, ужасают, отметил Игорь Додон.

– Уважаемые граждане, наша страна попала в руки дилетантов, проводящих циничные эксперименты над людьми, создающих кризисы на пустом месте, а потом обвиняющих других. Но оправдания и популистские заявления о «тяжёлом наследии» больше не работают. Граждане ждут от власти решений, а не оправданий; люди голосовали за конкретные решения, а не для того, чтобы им объясняли, почему они ничего не могут сделать. Я не говорю, что у социалистов было идеальное правительство. У нас тоже были свои проблемы, они есть у любого правительства, но мы никогда не подводили страну к такому краху, и когда вы увидите, что произойдет в ближайшие недели и месяцы, вы поймете, насколько реально всё то, что я вам сейчас говорю, – подчеркнул председатель ПСРМ.

Также сегодня исполняется год с тех пор, как Майя Санду получила большинство голосов граждан на выборах главы государства. И как в случае с правительством Гаврилицы, никто не ожидал, что тот триумф так быстро и жестоко обернётся полным политическим и экономическим фиаско, считает Додон.

– Президент Майя Санду «отличилась» в этом году только неоднократными поездками за границу, увеличением расходов на содержание президентского аппарата, скандальными заявлениями и диктаторским подчинением всех государственных структур, включая «рейдерскую атаку» на Генеральную прокуратуру по команде из аппарата президента. В то же время люди увидели, что Майя Санду как глава государства ни за что не отвечает и не может или не хочет решать те проблемы, которые действительно волнуют людей, – пишет он.

Игорь Додон также сообщил, что его коллеги из Партии социалистов подготовили альтернативный отчёт о ситуации в Республике Молдова с указанием основных проблем по областям, а также с предложением конкретных решений. В ближайшие дни на тематических брифингах будут представлены выдержки из документа, чтобы граждане, а также сами власти ясно увидели, в какой плачевной ситуации оказалась страна.

– Рекомендую всем внимательно посмотреть презентацию альтернативного отчёта, чтобы отличить реальную ситуацию ото лжи, которая присутствует в отчёте премьера Гаврилицы. На данном этапе мы пока даём рекомендации правительству, но я не исключаю, что граждане будут требовать от оппозиции более жёстких мер и уличных акций, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться. Мы, социалисты, а также другие оппозиционные силы всегда будем готовы на публичные действия в тех или иных формах, которые предполагает демократическая защита социальных прав, – подытожил он.

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