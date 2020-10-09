Додон о пенсиях: Буду настаивать на суммарной индексации в 10% для всех. Выделение единовременной помощи продолжится

Додон о пенсиях: Буду настаивать на суммарной индексации в 10% для всех. Выделение единовременной помощи продолжится

Глава государства будет настаивать в следующем году на суммарной индексации в 10% для всех пенсионеров. Об этом Игорь Додон заявил в своем видеоблоге. 

Додон отметил, что в этом году впервые за 29 лет независимости пенсии были проиндексированы дважды: 1 апреля и 1 октября, суммарно – на 6%. Дважды была выделена и единовременная финансовая помощь.

– Те, чья пенсия ниже 3000 леев, 1 января получили по 700 леев, а 1 октября – по 900 леев. Суммарно – 1600 леев. То есть, тем, у кого маленькая пенсия, мы дополнительно выплачиваем помощь. Такой подход будет и в следующем году, – заверил он. 

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