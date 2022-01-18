Додон о ПДС: Такого слабого правительства в Молдове ещё не было. Ошибки “новичков” стали хроническими

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“Сначала я думал, что они ошибаются, потому что они ещё новички в политике. Но спустя полгода вижу, что эти ошибки стали хроническими”, – сказал Игорь Додон в рамках передачи на частном телеканале, комментируя деятельность кабинета министров.

– Такого слабого правительства в Молдове ещё не было. Люди не понимают, что происходит, им никто этого не объясняет. Нет коммуникации. Мы вместе с премьером и спикером выходили каждую неделю, отвечали на вопросы, рассказывали, что было, что будет. Здесь же ноль, – отметил Додон.

Почётный председатель ПСРМ с сожалением отметил, что власть ежедневно совершает новые ошибки, и подтвердил, что всегда готов оказать помощь или дать совет, если к нему обратятся за этим.

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