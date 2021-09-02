Додон о ПДС: Плохому танцору паркет мешает (ВИДЕО)

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Несмотря на полученную полноту власти, партия “Действие и солидарность” продолжает искать виновных в своих промахах и неудачах. Об этом в рамках “Интервью недели” на общественном телеканале Гагаузии GRT заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ не верит в то, что у ПДС получится выполнить данные гражданам обещания.

Он отметил, что первые действия власти вызывают серьёзные вопросы. Так, например, увеличение числа министерств с 9 до 13 он назвал ошибкой.

– 13 министерств. В Швейцарии 7,5 млн граждан, и там 7 министерств, и они справляются, а у нас 13. Конечно, это ошибка, тем более на фоне того, что нас критиковали из-за затрат. Уверен, что сейчас затраты намного выше. Или эти парады на фоне пандемии. А решение обязать учителей тестироваться на коронавирус за свой счёт каждые две недели? Это тоже очень серьёзная ошибка. Участие в антироссийской платформе, рост цен…Думаю, люди не этого ждали, – сказал он.

Додон подчеркнул, что ПДС так и не научилась нести ответственности ни за ситуацию в стране, ни за свои решения, а продолжает искать виновных в своих провалах.

– То не нравится генпрокурор, то не нравится проводить конкурсы на замещение каких-то должностей, потому что в их результате может выиграть не твой родственник, а профессионал. Плохому танцору паркет мешает. К сожалению, сейчас у нас сложилась именно такая ситуация, – добавил он.

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