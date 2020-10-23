Додон о новом запущенном против него фейке: Не теряйте время, пацаны. Вы что, дети, чтобы подделывать переписки? (ВИДЕО)

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В рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает” независимый кандидат в президенты обратился к авторам фейков, запустивших вчера очередное враньё про него.

– Не тратьте деньги на дилетантов. Пытаетесь подделать переписки и так далее. Вы что, дети? Журналисты с низкой социальной ответственностью, телеканал, который считает себя уважаемым, опускается до каких-то фейков, – отметил Додон.

Он пояснил, что в соцсети у него есть две страницы: личная, с которой он отвечает сам, и публичная, с которой общаться у него времени нет. Во вчерашней же лживой новости фигурировал фейковый профайл, которого у Додона никогда не было.

– Не теряйте время, пацаны. Я понимаю, что у вас нет ничего святого, но Бог палкой не бьет, когда вы атакуете семью, детей. Вы за тех кандидатов, у которых нет детей, и не будет, потому что они сами этого не хотят. Я понимаю это. Но давайте не переходить красные линии. Вы думаете это забудется? Никто не забыт, ничто не забыто, – подытожил он.

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