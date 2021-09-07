Додон о Немеренко: Стала министром, чтобы отдыхать?! (ВИДЕО)

0

Власть ведёт себя, как слепой котёнок. Нет системности ни в словах, ни в действиях, отмечает Игорь Додон. Председатель ПСРМ обращает внимание на то, что нынешнее руководство пока ещё не столкнулось с теми трудностями, которые были у прошлого, когда в день регистрировалось по 1500 случаев коронавируса, а больницы были переполнены, однако Алла Немеренко уже заявила, что хочет отдохнуть и запретила писать ей комментарии в Facebook.

– Нынешний министр здравоохранения, которая была очень активной в соцсетях до назначения и давала разные оценки нашему министру и другим, пожаловалась на днях, что она сменила номер и наконец-то смогла отдохнуть. Что за министр, который хочет отдохнуть? Она что, стала министром, чтобы отдыхать? Нужно находить решения, – сказал он.

Додон пожелал властям справиться с ситуацией, так как на кону – здоровье людей. Он также отметил, что возможное введение локдауна станет ошибкой.

– Мы готовы помочь, если они этого захотят. Не надо на этом делать политику, как они делали в прошлом году. Мы не будем так делать, это здоровье людей, нужно помогать, – подытожил Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.