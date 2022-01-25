Додон о “молчании” прокуратуры по резонансным делам: Если начнут “копать”, выйдут на тех, кто сегодня у власти (ВИДЕО)

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Отреагирует ли Генеральная прокуратура на то, как в прошлом году велись переговоры по газу, и будет ли возбуждено по этому поводу уголовное дело? Этими вопросами задаётся Игорь Додон.

– А как велись переговоры по газу в прошлом году? Отреагирует ли на это Генпрокуратура? В 2008 году мы закупали электричество по более низкой цене, чем Украина, другие страны в регионе. По какой цене закупили газ в октябре? По 1000 долларов за тысячу кубометров, когда для Сербии цена составила 270, Венгрии – 300 с чем-то, когда Украине и Румынии он обошёлся дешевле, чем нам. Интересно, возбудит ли прокуратура такое же дело, как и по тем событиям, что имели место 14 лет назад? – задался вопросом Игорь Додон.

Почётный председатель ПСРМ также обратил внимание на то, что Генпрокуратура “молчит” по вопросам расследования “кражи века” и сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинёва. На это, по мнению Додона, есть причина.

– Потому что, если вы начнёте “копать” там, вы выйдете на тех, кто сейчас руководит страной. Вот что такое избирательное правосудие и шоу, но вы этим ничего не добьётесь, – подытожил он.

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