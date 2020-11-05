Додон о “локдауне” в Молдове: Мы не можем позволить себе остановить экономическую деятельность

Додон о “локдауне” в Молдове: Мы не можем позволить себе остановить экономическую деятельность

Руководство страны справится с возможным ростом числа новых случаев коронавируса, не прибегая к возвращению ограничений на экономическую и образовательную деятельность. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

– “Закрывать” всю страну мы не будем, – заверил он. 

Додон добавил, что Молдова обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом: от тестов и лекарств до оборудования и мест в больницах.

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