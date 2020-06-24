Додон о коронавирусе: Мир изменился. Мы увидели, кто наши настоящие друзья

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В интервью RT International Игорь Додон поделился своим мнением по поводу ситуации с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что пандемия изменила весь мир. Что касается Молдовы – мы увидели, кто наши настоящие друзья, сказал он.

– Нам помогли многие страны. Первыми на помощь пришли Россия, Китай, некоторые европейские государства, – заявил президент.

Игорь Додон отметил, что в Молдове сейчас вторая волна коронавируса, и выразил уверенность в том, что с поддержкой настоящих друзей нам удастся ее обуздать.

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