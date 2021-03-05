Додон о консультациях Санду с НПО: Ноу-хау для Молдовы и не только. Так раньше делал Плахотнюк (ВИДЕО)

0

Выход из политического кризиса могут обсуждать только политические игроки и учреждения – администрация президента, парламент и партии. Однако такого диалога на данный момент, к сожалению, нет. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон, комментируя консультации, которые Майя Санду проводит по этому поводу с представителями гражданского общества.

– Думаю, это ноу-хау для Республики Молдова и не только, когда выход из кризиса ищут не политики, а гражданское общество, НПО. Это напоминает времена Плахотнюка – когда он хотел продвинуть какую-то странную идею, он консультировался с лояльным гражданским обществом. Возникает вопрос: а что изменилось? Мы видим то же самое. Тех, кто лоялен администрации президента, приглашают на консультации по преодолению кризиса. А каковы их полномочия? – отметил он.

Додон подчеркнул: выход из кризиса – только в диалоге. Он также добавил, что как председатель крупнейшей парламентской партии готов говорить со всеми, в том числе с Майей Санду.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.