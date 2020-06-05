Додон о коалиции “Санду – Канду – Плаха – Шор”: Ребята, вы все очень забавные. Канду готов избрать премьером хоть Таубер (ВИДЕО)

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Оппозиционные силы готовятся создать в Молдове коалицию “Санду – Канду – Плаха – Шор”. Однако если Майя Санду пока взяла паузу на раздумье, Андрей Нэстасе уже видит себя премьером и обещает своим приближенным должности. Об этом Игорь Додон рассказал в новом выпуске программы “Президент отвечает”.

– Ребята, вы все очень забавные. Канду готов проголосовать за кого угодно – хоть Таубер сделать премьер-министром. Он понимает, что в случае досрочных выборов в парламент он не пройдет. Во всей этой ситуации Санду взяла паузу и оставила их “поиграть”, – сказал он.

Глава государства посоветовал оппонентам попытаться отправить в отставку правительство, если им этого так хочется, но только при условии взятия на себя ответственности за экономический, политический и пандемический кризис в нашей стране.

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