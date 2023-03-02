Додон о кандидате ПСРМ в башканы Гагаузии: Он должен быть членом партии

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В среду, 1 марта, Центральная избирательная комиссия Гагаузии начала приём документов для выдвижения и регистрации претендентов в кандидаты на пост башкана Гагаузии. В ответ на вопрос, кто будет претендовать на эту должность от ПСРМ, Игорь Додон заявил, что считает, что это должен быть член партии. Наиболее отвечающим всем критериям Додон назвал экс-депутата Партии социалистов, руководителя территориальной организации ПСРМ в Вулканештах Григория Узуна.

– Я считаю, что это должен быть член ПСРМ. У нас есть три руководителя территориальных организаций: в Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге. Если не ошибаюсь, согласно закону, право баллотироваться имеет Григорий Узун. Вероятно, он будет одним из кандидатов, – сказал он.

Выборы башкана Гагаузии намечены на 30 апреля.

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