Додон о кандидате ПДС, пойманном с марихуаной в аэропорту: Это и есть “команда мечты”? (ВИДЕО)

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Председатель Партии социалистов прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что у одного из кандидатов ПДС в депутаты, Наты Албот, в 2017 году в результате проверки в Международном аэропорту Кишинёва обнаружили наркотики.

– Это и есть “команда мечты”, это “хорошие люди”? То есть этот парламент мы свергаем, потому что в нём плохие люди, отправляем их в историю, так как они коррумпированные и не знаю ещё какие, а кого выбираем на их место? – отметил он.

Игорь Додон отметил, что это – внутреннее дело ПДС, однако лично его отношение к любому человеку, который нарушает закон, – негативное.

– Я не думаю, что граждане допустят, чтобы страной управляли люди, которые с утренней чашкой кофе непонятно что курят или нюхают, а потом идут решать судьбу Молдовы, судьбу наших детей, стариков и так далее, – добавил он.

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