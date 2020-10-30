Додон о главных достижениях за время мандата (ВИДЕО)

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Игорь Додон считает, что прошедшие 4 года мандата ознаменовались рядом достижений как во внутренней, так и во внешней политике. В первом случае речь идет о социальной программе, принятия которой ему удалось добиться, открытости к гражданам (за это время Додон посетил более 600 населённых пунктов по всей Молдове), а также о свержении олигархического режима.

– Во внешней политике мы сохранили баланс и вернули стратегическое партнёрство с РФ. Достижением можно считать и то, что впервые было столько встреч с руководством Приднестровья, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что и достижения, и ошибки он воспринимает как ценный опыт для последующей борьбы.

– 4 года назад я был другим, более категоричным, видел только чёрное и белое. За это время я стал более сбалансированным, и это хорошо для лидера страны. Не толерантность важна. Кто-то хочет проводить гей-парады в Кишиневе – мне такая толерантность не нужна. Здесь жёсткая позиция. Я – за наши ценности, здесь ничего не поменяется вне зависимости от того, где я буду, – добавил он.

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