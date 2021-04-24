Додон о двойных стандартах западных послов: Молчали в тряпочку, а теперь вдруг вспомнили про правовое государство (ВИДЕО)

Додон о двойных стандартах западных послов: Молчали в тряпочку, а теперь вдруг вспомнили про правовое государство (ВИДЕО)

В рамках прямого эфира Игорь Додон отметил, что накануне парламент принял точно также же решение, как и в 2019 году, когда констатировал узурпацию власти со стороны состава КС времён Плахотнюка. Разница лишь в том, кто голосовал за это постановление тогда, и кто – сейчас. Реакцию на произошедшее со стороны послов председатель ПСРМ назвал двойными стандартами. “Если бы такое решение приняла Санду вместе с Додоном – вы бы хлопали в ладоши”, – сказал он. 

Это касается и решения об отставке Домники Маноле.

Начали кричать послы: Хоган, Михалко и т.д. Дорогие партнеры: мы перенимаем самый хороший опыт Зеленского, которому вы аплодируете. Пару недель назад он снял председателя КС – все молчали в тряпочку, я не видел заявление посла США в Киеве, а здесь чего вдруг вы вспомнили про правовое государство? – недоумевает Игорь Додон. 

Председатель ПСРМ также добавил, что все несогласные с этими решениями могут оспорить их в КС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md