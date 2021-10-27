Додон о депутатах ПДС: Пусть им будет стыдно приезжать в родные сёла и заходить в родительские дома, в каждом из которых есть красный угол со святыми иконами

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Игорь Додон поприветствовал решение архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла не допускать к Святому Причастию тех депутатов парламента, которые проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции. “Искренне надеюсь, что такая строгая мера вразумит людей, которые думают лишь о своем благопристойном образе в глазах их западных кураторов”, – написал председатель ПСРМ в своём Телеграм-канале.

Сегодня на долю нашего народа выпало множество испытаний, и одно из главных – утрата властителями нашей страны веры в Бога, отступление от Церкви, предательство нашей многовековой христианской традиции, отметил Додон.

– Как ещё можно расценивать голосование парламентского большинства за ратификацию Стамбульской конвенции – этого откровенно антихристианского документа, попирающего не только семейные ценности, но и само понятие человечности? К счастью, в нашей Церкви есть такие мужественные люди, как архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, который в своей епархии запретил допускать к Святому Причастию тех депутатов парламента, которые проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции. Пусть этим людям будет стыдно приезжать в родные сёла, смотреть в глаза своим родным и близким, заходить в родные дома, в каждом из которых есть красный угол со святыми иконами, – подчеркнул он.

Председатель ПСРМ выразил надежду на то, что такая строгая мера вразумит людей, которые думают лишь о своем благопристойном образе в глазах их западных кураторов.

– А всех жителей Молдовы сердечно поздравляю с праздником святой Параскевы, и особенно всех тех, кто носит имя этой святой угодницы. Святая преподобная Параскева, моли Бога о нас и о нашей стране! – подытожил Додон.

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