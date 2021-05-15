Додон о действиях Санду: Это не просто вредительство – это предательство национальных интересов!

Майя Санду уверенно пытается перевести Молдову под внешнее управление. Президент решила, что интересы западных корпораций, МВФ и внешних доноров превыше национальных интересов Республики Молдова. Именно этим, по мнению Игоря Додона, объясняются последние действия администрации главы государства, которая уже курируется иностранными советниками. Вчера она отказалась подписывать несколько законопроектов, за которые проголосовал парламент, хотя все они соответствовали интересам наших граждан и местных производителей а люди очень ждали и надеялись на помощь государства.

⁃ Санду вместе с МВФ выступают против Закона об отмене так называемого «Закона о миллиарде», на основании которого предыдущие правительства возложили на плечи наших людей выплату миллиарда, украденного из трех банков (гражданам Молдовы предстоит вернуть из собственных карманов более 20 млрд. леев).

⁃ Санду вернула парламенту законы 69 и 70 от 23.04.2021, согласно которым государство компенсировало бы расходы на электроэнергию для домашних потребителей в апреле и мае. Речь идёт о поддержке более 1,2 млн. домохозяйств (более 2 млн. граждан остались без помощи от государства).

⁃ Санду отклонила закон 60 о внутренней торговле из-за страха перед Европейским союзом (раньше Михалко, посол ЕС, в ультимативной форме требовал не принимать этот закон). Законопроект устанавливал обязательную норму для торговых сетей, в которых доля товаров отечественного производства составляла бы не менее 50%.

⁃ Вернула в парламент закон 72, который дал бы нынешнему временному правительству право подписывать международные договоры с финансовыми обязательствами для Республики Молдова и право нанимать и увольнять должностных лиц и чиновников. Молдова не получит более 50 млн. долларов внешней помощи для финансирования сотен проектов по водоснабжению, включая важнейшие проекты для городов Сороки и Комрат.

Президент решила, что интересы западных корпораций, МВФ и внешних доноров превыше национальных интересов Республики Молдова. Это не просто вредительство – это предательство национальных интересов! – отметил председатель ПСРМ.