Додон о беженцах: Гостеприимство – это хорошо, но не нужно забывать и о наших гражданах! (ВИДЕО)

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Пятый президент страны Игорь Додон говорит, что гордится нашими гражданами, которые в очередной раз продемонстрировали своё гостеприимство, тепло встретив беженцев из Украины. В то же время он отмечает, что не нужно забывать и о нуждающихся в помощи жителях Молдовы. А по отношению к тем беженцам, которые нарушают закон, нужно действовать жёстко, считает Додон. Заявления были сделаны в рамках передачи на частном телеканале.

– Я искренне горжусь нашими гражданами, которые, несмотря на очень сложную ситуацию, ещё раз продемонстрировали то, что для них было характерно на протяжении столетий. У нас, у молдаван, ведь как: когда приходит сосед или гость, его сажают за стол и подают к столу лучшее, пусть даже это последний кусок, но принимают гостя, как полагается. Но почему мы так же не консолидируемся, когда речь о наших гражданах? То, как мы поступаем по отношению к тем, кто приехал к нам из Украины, — очень хорошо, но давайте будем такими же солидарными и по отношению к нашим людям, которые каждый день сталкиваются с проблемами. У нас десятки тысяч многодетных семей, которые сводят концы с концами с этими тарифами и ценами. Нужно быть добрыми по отношению и к нашим, не только к гостям, – сказал Додон.

Экс-глава государства также призвал жёстко реагировать на случи нарушения законодательства беженцами: задерживать их и депортировать обратно в Украину.

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