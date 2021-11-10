Додон о 100 днях правительства Гаврилицы: 3 потерянных месяца для Молдовы (ВИДЕО)

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В понедельник исполнится ровно год со дня победы Майи Санду на президентских выборах и ровно 100 дней правительству Натальи Гаврилицы. Игорь Додон считает как минимум эти три месяца катастрофой для страны и отмечает, что ситуация ухудшилась по всем направлениям.

– Я говорю об этом с сожалением, не радуюсь их ошибкам, потому что это касается наших граждан. Люди массово их поддержали, и чем это закончилось? Какие-то фотосессии в президентуре, увеличили расходы, количество министерств – вопросов куча. И это плохо – не только для них, а для всей страны. Надежды людей не оправдались, – сказал он в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

Председатель ПСРМ отметил, что социалисты подготовят и представят на следующей неделе альтернативный отчёт о первых 100 днях правительства, но важно не только показать ошибки, добавил он, но и как их исправить.

– Всех увольняют, назначают своих партийцев или родственников. На этом фоне, кстати, коррупция только вырастет. Эти люди будут знать, что их никто не накажет, будет полный беспредел. С сожалением констатирую, что эти 3 месяца потеряны для нашей страны, – подчеркнул Додон.

Он также добавил, что много пообещала, но не выполнила и Майя Санду.

– Всё познаётся в сравнении. Чем дальше, тем больше будут вспоминать, что при “тех”, при прежнем президенте, премьере было лучше. Сравните правительство Кику с этим правительством, – подытожил он.

Додон о 100 днях правительства Гаврилицы: 3 потерянных месяца для Молдовы – YouTube

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