Додон: Нынешняя власть не может справиться ни с экономическим, ни с социальным, ни с энергетическим кризисом

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Нужно было начинать переговоры ещё в августе – сразу, как было назначено новое правительство, а не заниматься пустыми популистскими заявлениями. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети, комментируя заявления Андрея Спыну по поводу контракта на поставку газа в Молдову. Додон отметил, что поиск у западных партнёров альтернативных источников, о чём сказал Спыну, – это чистый популизм.

– Газ, конечно, могут поставить и с западного направления через Турецкий или Северные потоки, но это будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке. А у западных партнёров надо просить деньги на компенсации населению существенного роста тарифов на газ, – подчеркнул председатель ПСРМ.

В то же время Додон обратил внимание на то, что нынешняя власть винит прошлое руководство в сложившейся кризисной ситуации в энергосекторе страны, но при этом признаёт, что тот договор был выгодным для Молдовы.

– Мы ещё не раз будем это слышать от правящей партии, которая контролирует все государственные институты в стране и не может справиться с экономическим, социальным и энергетическим кризисами, – добавил он.

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