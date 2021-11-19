Додон: Нужно восстановить и продолжить реализацию всех совместных проектов с Россией

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Двусторонние отношения между Молдовой и Россией нуждаются в новом импульсе. В этом уверен Игорь Додон. Председатель Партии социалистов выразил уверенность в том, что необходимо восстановить и продолжить реализацию всех совместных проектов, которые были инициированы им и ПСРМ в период с 2016 по 2020 годы.

– Сегодня нам в первую очередь необходимо самое тесное сотрудничество в преодолении пандемии COVID-19. Из всех вакцин, поступающих в нашу страну, граждане Молдовы выразили особое доверие российской вакцине Sputnik V. В ходе марафонов вакцинации именно за этой вакциной стояли многокилометровые очереди желающих. Молдова заинтересована в поставках в нашу страну новых партий вакцины, особенно сейчас, когда у многих наших сограждан настало время для ревакцинации антивирусным препаратом, – подчеркнул он.

Додон также отметил, что считает, что наша страна должна более активно участвовать во всех проектах интеграции на постсоветском пространстве, в частности, в Зоне свободной торговли стран СНГ.

– Нам следует объединить усилия со странами-гарантами и в первую очередь с Российской Федерацией для окончательного урегулирования приднестровского конфликта. Нам следует тщательно оберегать наши традиционные исторические, культурные, семейные ценности, и большую роль в этом должна сыграть Русская Православная Церковь, в состав которой входит и Молдавская митрополия, – добавил он.

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